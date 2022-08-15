هل تفاوض برشلونة مع ظهير مانشستر يونايتد؟

تتحدّث بعض المعلومات عن تفاوض نادي برشلونة، للتعاقد مع البرتغالي “ديوجو دالوت”، ظهير مانشستر يونايتد.

وزعمت عدة تقارير أن برشلونة يفاوض دالوت، لدعم مركز الظهير الأيمن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

في السياق، كتب “فابريزيو رومانو”، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: “لم يتلقَ مانشستر يونايتد أو ممثلو ديوجو دالوت، أي اتصال من برشلونة”.

وأضاف رومانو عبر حسابه على موقع التواصل تويتر: “يحظى دالوت باهتمام داخلي في برشلونة، لكن حتى الآن لا توجد مفاوضات بشأنه”.

وختم خبير الانتقالات: “حصل دالوت على تقدير كبير من “إريك تين هاج”، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بينما وضع الشياطين الحمر آرون وان بيساكا، منافسه بمركز الظهير الأيمن، في الميركاتو”.

يُذكر أن عقد دالوت مع مانشستر يونايتد، ينتهي في الصيف المقبل، ولم يتفق الطرفان على التجديد حتى الآن.