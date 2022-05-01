هل تقام الجولة الأخيرة من الدوري اللبناني بلا جمهور؟

قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم إقامة الجولة الأخيرة من منافسات سداسيتي الأندية الأوائل والآواخر لدوري الدرجة الأولى يوم الخميس المقبل.

وقال الاتحاد اللبناني في بيانه، “قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، إقامة كافة مباريات المرحلة الاخيرة للأندية الأوائل والآواخر لبطولة الدوري العام لأندية الدرجة الأولى يوم الخميس المقبل، على أن تقام كافة المباريات بدون جمهور.

وينحصر الدخول على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريقين فقط وإلغاء كافة البطاقات الاتحادية.

وتقام المباراة وفقا للبرنامج التالي:

مباريات الأندية الأوائل

البرج والعهد (ملعب بلدية صيدا)

شباب البرج والأنصار (ملعب العهد)

التضامن صور وشباب الساحل (ملعب بلدية صور)

مباريات الأندية الآواخر

طرابلس والنجمة (ملعب بلدية طرابلس)

الإخاء الأهلي عاليه وسبورتينغ (ملعب بحمدون)

الحكمة والصفاء (ملعب مجمع فؤاد شهاب)

وتأتي هذه القرارات بعد مشاورات بين الاتحاد اللبناني لكرة القدم ووزارتي الداخلية والبلديات والرياضة، بعد إعلان الوزارة توقف النشاط الرياضي من 1 وحتى 16 آيار المقبل.