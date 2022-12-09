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هل تم توقيف ستيفاني صليبا؟

منذ 4 دقائق
ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا

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افادت قناة “الجديد” بأنه تم توقيف الممثلة ستيفاني صليبا بعد مثولها امام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم.

وكان أعطى النّائب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​، إشارةً بتوقيف الممثّلة ​ستيفاني صليبا​.

وكانت كشفت معلومات صحفية أمس الخميس 8/12/2022 أنّ “النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت مذكّرة بحث وتحرّ بحقّ الممثّلة ستيفاني صليبا، بناءً على التّحقيقات اللّبنانيّة والأوروبيّة الّتي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتّهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ وتمّ تعميم المذكّرة على الأجهزة الأمنية”.

وأشارت إلى أنّ “تدخّلات سياسيّة على مستوى رفيع، وخصوصًا من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها أمس الخميس إلى مطار بيروت الدولي”.

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، “ما أوردته صحيفة إحدى الصحف عن تدخّل ميقاتي في ملفّ يخصّ ستيفاني صليبا”.

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