هل خبر وفاة رشيد عساف صحيح ؟

نفى النجم السوري رشيد عساف، الأخبار المتداولة عن شائعة وفاته متأثراً بأزمة قلبية، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وقال رشيد عساف إنه لم يتعرض لأي أزمة صحية حتى يختلفوا شائعة وفاته، منتقداً مروجي هذه الشائعة، ومعتبراً في الوقت نفسه أن هذا النوع من الشائعات غير مبرر ومسيء.

وأشار رشيد عساف إلى أنه فوجئ بانتشار شائعة وفاته، في الوقت الذي انتهى فيه من تصوير عمل فني جديد في تركيا.

رشيد عساف هو ممثل سوري من مواليد أغسطس عام 1958، بدأ العمل الفني من خلال الفرق المدرسية والشبيبة.

وكانت بدايته الفنية في المسرح الجامعي أوائل السبعينيات من القرن الماضي، ثم انتقل بعدها للعمل في المسرح القومي، وقدم مجموعة من المسرحيات على خشبته، كما شارك سينمائياً في بطولة فيلم الحدود، الذي قام ببطولته النجم السوري دريد لحام.

وشهدت بداية الثمانينات من القرن الماضي، انطلاقة رشيد عساف التليفزيونية، حيث أسند إليه المخرج سليم صبري دور البطولة في مسلسل البسطاء، ليقدم بعدها الفنان السوري العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، مثل: دائرة النار، الطبيبة، البركان، العبابيد.