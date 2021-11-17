هل خضع قصي خولي لعملية تجميل في وجهه بـ90 ألف دولار؟

أوضح الممثل السوري قصي خولي الاخبار التي انتشرت عن خضوعه عملية تجميل في وجهه بقيمة 90 ألف دولاراً أميركياً بعد ظهوره بشكل مختلف في صوره الأخيرة.

وقال في مقابلة تلفزيونية إنه خضع لحقن البوتوكس في وجهه وذلك من أجل الشخصية التي يلعبها في مسلسله الجديد الذي يصوره كما نفى خضوعه لعملية تجميل ثمنها 90 ألف دولار أميركي لأن ذلك يضر به كممثل وان ما قام به ليس الا تغيير بسيط في وجهه من أجل الشخصية يدوم لأشهر قليلة.

وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من فيديوهات نشرها النجم الشاب عبر حسابه في “سناب شات” الاثنين، حيث ظهر بشكل مختلف وكأنه خضع لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة بـ(عملية التكساس) بحسب رأي كثير من المتابعين.