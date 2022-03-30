هل خفَت صدى شارات المسلسلات في رمضان؟

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك ومعه ينطلق الماراتون الدرامي في كل الدول العربية.

وقد اعتاد الجمهور العربي كل عام على سماع شارات المسلسلات التي يؤديها كبار النجوم في العالم العربي. وكانت هذه الموضة قد بدأت منذ سنوات طويلة، فمن ينسى التترات التي كان يقدمها المطربون المصريون أمثال علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح وسميرة سعيد وغيرهم.

ومع مرور السنوات دخل جيل النجوم الشباب معترك المنافسة في هذا المجال وأبرزهم كان أنغام وشيرين عبد الوهاب وإليسا ونانسي عجرم ومروان خوري وزياد برجي وملحم زين ومعين شريف وآخرين.

لكن يبدو أن هذه الموجة بدأت تخفت خاصة أنّ معظم المحطات التلفزيونية العربية باتت تحذف مقدمات ونهايات المسلسلات بهدف اكتساب الوقت والإستفادة من الكم الهائل من الإعلانات التجارية التي تنهال على الشاشات في هذا الشهر الفضيل.

لذلك اعتمدت بعض شركات الإنتاج على الموسيقى التصويرية في المقدمة، أما الأغنيات فسيتم ضمها في مناصف الأحداث. ورغم ذلك سيسمع المشاهدون بعض الشارات بأصوات أنغام التي ستؤدي شارة مسلسل ” فاتن أمل حربي” لنيللي كريم.

أمّا نانسي عجرم فستغني شارة مسلسل ” يوتيرن” بطولة ريهام حجاج وعلي الحجار سنسمعه بمقدمة العمل الدرامي ” جزيرة غمام” لطارق لطفي ومي عز الدين.

وبقلة الأعمال العربية المشتركة التي تغيب هذا العام بسبب ظروف إنتاجية عدة، سيعاود الجمهور الإستماع الى شارة مسلسل ” للموت٢” التي قدمها السنة الماضية النجم ناصيف زيتون.

وبذلك تكون الشارات هذا العام قليلة خلافا للسنوات الماضية ومن الظاهر أن لكل حقبة زمنية موضتها.