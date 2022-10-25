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هل دخلت شيرين في غيبوبة ؟.. اليكم التفاصيل

منذ دقيقة واحدة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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تتربع ازمة الفنانة شيرين عبدالوهاب على عرش الاخبار الاكثر انتشاراً عربياً والتي تفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تسارع الأنباء، وانتشار العديد من الاخبار والمواضيع الحساسة، الأمر الذي شغل كل محبيها ومتابعيها في مصر والعالم العربي.

هل شيرين في غيبوبة؟
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لصاحبة “آه ياليل” ودخولها في غيبوبة، الأمر الذي نفاه ميمي فؤاد مدير أعمالها.

وقال فؤاد في تصريحات محلية إن المطربة شيرين عبدالوهاب في حالة صحية جيدة، ولا صحة لما صدر عن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخولها في غيبوبة، مطالبا بعدم تصديق الشائعات التي تتناقلها السوشيال ميديا.

هجوم على حسام حبيب
وفي السياق ذاته، كانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الصديقة المقربة لشيرين، قد هاجمت المطرب حسام حبيب بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا حول طليقته.

وكتبت نضال الأحمدية عبر حسابها على موقع “انستغرام”: لديَّ معلومات وتسجيلات تكذّب طليق الست شيرين عبدالوهاب وتبرز حقائق.. أتوسل لمن في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة أنواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها”.

وأضافت: “لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقياً والست في شبه غيبوبة؟”

    المصدر :
  • العربية

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