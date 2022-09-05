الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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هل رفض تشيلسي التعاقد مع نيمار؟

منذ 41 دقيقة
نيمار

نيمار

موقع kooora
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تحدّث تقرير صحفي بريطاني عن حقيقة رفض تشيلسي للتعاقد مع البرازيلي “نيمار دا سيلفا”، نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

وزعمت تقارير أنّ سان جيرمان عرض خدمات نيمار على تشيلسي ومانشستر سيتي في نهاية الميركاتو، لكنّ أندية البريميرليغ رفضت ضم اللاعب البرازيلي.

وحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، فإن تشيلسي من كان مهتمًا بضم نيمار، وحاول حسم الصفقة، لكنّ إدارة سان جيرمان رفضت التخلي عن اللاعب البرازيلي.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع “بيير إيميريك أوباميانغ” من برشلونة في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وتزعم العديد من التقارير بوجود توتر في العلاقة بين نيمار وزميله كيليان مبابي منذ الموسم الماضي، وأنّ اللاعب الفرنسي طالب الإدارة الباريسية ببيع راقص السامبا.

يُذكر أن عقد نيمار مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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