الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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هل رفض قطبا ميلان التعاقد مع رونالدو؟

منذ 4 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

موقع kooora
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لم يتمكّن البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، مجددًا من إيجاد مخرج من “أولد ترافورد” خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار العديد من التقارير الى أن رونالدو يصر على الرحيل إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن رونالدو عرض خدماته هذا الصيف، على ميلان وإنتر، لكنّ الناديين رفضا التعاقد معه.

ويرتبط رونالدو بعقد مع الشياطين الحمر حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ونجح إنتر في الميركاتو أن يستعيد خدمات مهاجمه “روميلو لوكاكو” من تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى، تعاقد ميلان مع ديفوك أوريجي، عبر صفقة مجانية، إثر انتهاء عقد مع ليفربول.

وسبق أن ارتبط رونالدو بالانتقال إلى سبورتنج لشبونة وتشيلسي وبايرن ميونخ وروما وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

ويعاني الدون مع اليونايتد من بداية مخيبة في البريميرليخ، حيث خسر الشياطين في أول جولتين أمام برايتون.

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