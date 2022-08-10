هل ستشارك إلهام شاهين نيللي كريم ومحمد رمضان البطولة؟

أعلنت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين موافقتها بشكل مبدئي، على مشاركة النجمة المصرية نيللي كريم، والنجم محمد رمضان فيلمهما السينمائي الجديد “عالزيرو”.

وأضافت في تصريحات صحفية أنها لم تتعاقد رسمياً على الفيلم الجديد، حتى الآن، لطلبها بعض التعديلات في السيناريو، لكنها رحبت بالتعاون مع الكاتب الكبير مدحت العدل مؤلف العمل، كما أكدت ثقتها في قدرات المخرج ماندو العدل.

من جانبه، أكد مدحت العدل مؤلف الفيلم الجديد، في تصريح خاص أن قصته مزيج من الأحداث الرومانسية والأكشن، من خلال قصة إنسانية.

يذكر أن نيللي كريم، تعيش حالة من الانتعاش الفني حالياً، حيث تقوم بتصوير مسلسل “روز وليلى” مع الفنانة يسرا، كما تصور فيلم “فوي فوي”، أيضاً تستعد لمسلسل ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، سيعرض في رمضان 2023… بينما محمد رمضان، من المتوقع أن يخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “العمدة”، الذي يعاود من خلاله التعاون مع المخرج ومؤلف العمل محمد سامي.