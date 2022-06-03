هل ستعود نادين نسيب نجيم إلى السباق الرمضاني مجدداً؟

كشف المنتج صادق الصباح أن الممثلة نادين نسيب نجيم تستعد للعودة الى السباق الرمضاني، وستخوض المنافسة الرمضانية في العام 2023.

وأشار في تصريحات صحافية الى أنّ نجيم ستشارك في مسلسل ”مهمّ وجذاب يطرح موضوعاً يتم تداوله بكثافة حالياً“.

أمّا نجيم فأعادت نشر التصريح، ما رفع من مستوى الحماس لدى جمهورها العربي.

وكانت شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها المناولة الأولى لإبنتها هيفين أسمر.

وظهرت نادين وقد إرتدت فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأبيض، وبأكمام طويلة، وإرتدت هيفين فستاناً أبيض واسعاً وطويلاً، ووصفها الجمهور بالأميرة.

وقد لفت المتابعين ظهور نادين نسيب نجيم للمرة الأولى برفقة زوجها السابق هادي الأسمر، من داخل الكنيسة، وإعتبروا أن هذا دليل على أن نادين على وفاق مع طليقها، وأن ظهورهما معاً يدلّ على أنهما يهتمان بالمناسبات العائلية الجميلة.