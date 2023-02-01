طُرح في الأسواق أخيرًا كتاب لمذكرات الأمير هاري التي سرد فيها تفاصيل حياته مع عائلته، وكشف الكثير من المستور عن خبايا علاقته بهم، بمن فيهم والده الملك تشارلز، زوجة أبيه الملكة كاميلا، وشقيقه أمير ويلز، الأمير وليام.

هذا، بالإضافة للمقابلات التلفزيونية التي تحدث فيها عن الأمر نفسه. والكثير من التكهنات مثارة حاليًا، هل سيحضر الأمير هاري حفلة تتويج والده، أم أن كشفه للأسرار العائلية سوف يمنعه من الحضور؟

قبل البدء في التفكير في صنع السلام، يتوقع كلٌ من ميغان ماركل والأمير هاري “اعتذارًا” من العائلة الملكية، وفقًا لأحد الخبراء. وصرَّح المعلق الملكي جوناثان سيكيردوتي، بأن الزوجين سيكونان منفتحين على المحادثات مع الملك تشارلز لإصلاح علاقتهما، لكنه حذَّر من أنهما سيواجهان معارضة قوية بسبب اللكمات التي وجهها كلٌ منهما للعائلة الملكية.

قال سيكيردوتي لصحيفة US Weekly: “أعتقد أن هاري وميغان قالا إنهما يتوقعان اعتذارًا، لكنني أعتقد أنه لا يوجد الكثير من الناس الذين يتفقون على أن الأمر سيسير على هذا النحو. بعض الأفراد في العائلة الملكية تم تضمينهم جميعاً في هذا الكتاب بشدة. لقد تعرضوا لانتقادات واسعة النطاق من قِبَل هاري، وانتُقدوا بشدة في أقسام الكتاب، وأعتقد أنهم يشعروا بألم شديد حيال هذا”.