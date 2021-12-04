هل سيُطرح جزء جديد من "لا كازا دي بابيل"؟‏

بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الإسباني “La Casa De Papel” خاصة بعد طرح الجزء الثاني من الموسم الخامس وتصدره الترند على موقع التواصل الإجتماعي، أعلن القائمون على العمل عن طرح جزء جديد منه.
وفي التفاصيل، الجزء الجديد سيتم طرحه عام 2023 وسيتحدث عن حياة الشخصية التي لاقت رواجاً في المسلسل وهي “برلين” التي ماتت في الجزء الثاني.
وجسد دور “برلين” الممثل بيدرو ألونسو، وكشف القائمون عن الخبر خلال احتفالية خاصة أقيمت للاحتفال بعرض الموسم الأخير من .”La Casa De Papel” ويدور المسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية جداً، وابتكرته شبكة “أنتينا 3” الإسبانية، حول عمليات استيلاء معقدة ينفذها لصوص محترفون.
ودار الجزء الأول من الموسم الخامس حول احتجاز العصابة داخل بنك لأكثر من 3 أيام، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ “لشبونة” إحدى أفراد العصابة وتقوم بدورها الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو.