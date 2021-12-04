هل سيُطرح جزء جديد من "لا كازا دي بابيل"؟‏

بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الإسباني‎ “La Casa De Papel” ‎خاصة بعد طرح الجزء الثاني من الموسم الخامس وتصدره ‏الترند على موقع التواصل الإجتماعي، أعلن القائمون على العمل عن طرح جزء جديد منه‎.‎

وفي التفاصيل، الجزء الجديد سيتم طرحه عام 2023 وسيتحدث عن حياة الشخصية التي لاقت رواجاً في المسلسل وهي “برلين” التي ‏ماتت في الجزء الثاني‎.‎

وجسد دور “برلين” الممثل بيدرو ألونسو، وكشف القائمون عن الخبر خلال احتفالية خاصة أقيمت للاحتفال بعرض الموسم الأخير من‎ ‎‎.”La Casa De Papel” ‎ويدور المسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية جداً، وابتكرته شبكة “أنتينا 3” الإسبانية، حول عمليات استيلاء معقدة ينفذها لصوص ‏محترفون.‏

ودار الجزء الأول من الموسم الخامس حول احتجاز العصابة داخل بنك لأكثر من 3 أيام، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ “لشبونة” إحدى أفراد ‏العصابة وتقوم بدورها الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو.‏