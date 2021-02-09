هل عادت المياه إلى مجاريها بين كارين رزق الله وفادي شربل؟

عادت البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع انفصال الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله والكوميدي فادي شربل.

وقبل أسابيع، أحدث الممثل فادي شربل بلبلةً عندما كشف أنه لم يقع الطلاق بينه وبين زوجته الممثلة كارين رزق الله، ويعود الجدل من جديد حول صحّة عودة المياه إلى مجاريها بينه وبين كارين بعد “ستوري” نشرتها الأخيرة على إنستغرام.

في التفاصيل، عادت كارين رزق الله الى بيروت من الامارات العربية المتحدة فور انتهائها من تصوير أحدث أعمالها الدراميّة، وتوجّهت إلى المنزل للقاء ابنتيها بعد حوالي شهر من الغياب.

وكتبت كارين رزق الله عبر خاصية القصص القصيرة “سعيدة بعودتي الى المنزل”، وظهرت وهي تعاتب ابنتيها بسبب تخريب بعض الأغراض المنزلية، فوبّختهما بالقول “لا استطيع ترككما لحظة لوحدكما”.