هل عاد معتصم النهار إلى طليقته؟ ‏

كشف الممثل السوري معتصم النهار عن طبيعة العلاقة الحالية التي تجمعه بزوجته السابقة لين برنجكجي، وخصوصًا بعد ما تم تداوله أخيرًا حول عودتهما سويًا بعد مشاهدتهما في دبي وحدهما على طاولة عشاء.
وقال معتصم النهار خلال لقاء له إنه جلس بالفعل مع لين على طاولة واحدة في دبي.
وأضاف أنه اجتمع مع لين في دبي، بسبب قرارهما بمنح ابنتهما إجازة في دبي، وقال: “الخبر صحيح كنا في إجازة لابنتنا ساندرا وهي تحب دبي كثيرًا لذا قررنا أن نخرجها إلى هناك في إجازتها ولو مهما حصل نحن سنبقى عائلة متحدة إلى الأبد وهذا قدرنا”.
وأضاف معتصم حول حقيقة عودته إلى طليقته: “أنا ولين لم نعد إلى بعضنا لكننا حاليًا نفكر في أن نبني علاقة جيدة وصحيحة بيننا”.
ونفى معتصم أن سبب طلاقهما كان الخيانة، حيث قال: “أكيد لين لديها أسبابها وظروفها وأحترمها بالطبع نحن لم يحدث بيننا مشكلة أدت للطلاق، بل هي كانت مجموعة من القصص التي تراكمت ولها علاقة بشكل الحياة وطبيعة العمل والعلاقات التي تتشكل أحيانًا”.
وأضاف معتصم: “أفهمها وافهم مقدار الضغط الذي عاشته وصلنا لمرحلة أصبحت العلاقة صعبة بيني وبينها، ووصلنا لقرار الطلاق أنا وهي معًا”.