الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
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هل عاد معتصم النهار إلى طليقته؟ ‏

منذ 44 دقيقة
زوجة معتصم النهار السابقة

زوجة معتصم النهار السابقة

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كشف الممثل السوري معتصم النهار عن طبيعة العلاقة الحالية التي تجمعه بزوجته السابقة لين برنجكجي، وخصوصًا بعد ما تم ‏تداوله أخيرًا حول عودتهما سويًا بعد مشاهدتهما في دبي وحدهما على طاولة عشاء‎.‎

وقال معتصم النهار خلال لقاء له إنه جلس بالفعل مع لين على طاولة واحدة في دبي‎.‎

وأضاف أنه اجتمع مع لين في دبي، بسبب قرارهما بمنح ابنتهما إجازة في دبي، وقال: “الخبر صحيح كنا في إجازة لابنتنا ساندرا ‏وهي تحب دبي كثيرًا لذا قررنا أن نخرجها إلى هناك في إجازتها ولو مهما حصل نحن سنبقى عائلة متحدة إلى الأبد وهذا قدرنا‎”.

وأضاف معتصم حول حقيقة عودته إلى طليقته: “أنا ولين لم نعد إلى بعضنا لكننا حاليًا نفكر في أن نبني علاقة جيدة وصحيحة بيننا”.‏

ونفى معتصم أن سبب طلاقهما كان الخيانة، حيث قال: “أكيد لين لديها أسبابها وظروفها وأحترمها بالطبع نحن لم يحدث بيننا مشكلة ‏أدت للطلاق، بل هي كانت مجموعة من القصص التي تراكمت ولها علاقة بشكل الحياة وطبيعة العمل والعلاقات التي تتشكل أحيانًا‎”.

وأضاف معتصم: “أفهمها وافهم مقدار الضغط الذي عاشته وصلنا لمرحلة أصبحت العلاقة صعبة بيني وبينها، ووصلنا لقرار الطلاق ‏أنا وهي معًا”.‏

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