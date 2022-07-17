هل فقد الفنان محمد عبد الرحمن النطق ؟

يعاني الفنان محمد عبدالرحمن، من صعوبة في الكلام وذلك عقب خضوعه لعملية قلب مفتوح، وكانت أخبار قد انتشرت حول فقدان الفنان للنطق، ولكن خرجت مصادر مقربة من توتا نافيه هذه الاشعات.

فيما أكد الفنان محمد أنور، أن حالة محمد عبد الرحمن تتحسن، وهو الآن بخير، ولكنه لن يعود لجمهوره الآن فهو في فترة نقاهة بعد العملية.

وكان قد وجه الفنان هشام ماجد رسالة إلى الفنان محمد عبد الرحمن بعد خضوعه لعملية جراحية، وكتب هشام ماجد عبر صفحته علي إنستجرام :”حمد الله على سلامتك يا توتا يا غالي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن مسرحية “الليلة الكبيرة” التي تم عرضها ضمن موسم الرياض بالسعودية، مع النجوم: نيكول سابا، ميرهان حسين، محمود الليثي، محمود عبدالمغني، أمير صلاح الدين، وتأليف وليد يوسف، ومن إخراج بتول عرفة.