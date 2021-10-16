الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل قررت الملكة البريطانية التخلي عن الكحول تماما؟

16 - أكتوبر - 2021
الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

A A A
طباعة المقال

تنوي الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، كما ذكرت الصحافة، التخلي تمامًا عن شرب المشروبات الكحولية.

وبحسب وسائل الإعلام، اتخذت الملكة هذا القرار بسبب رغبتها في الاحتفال بمرور 70 عامًا على توليها العرش في أفضل صحة، بالإضافة إلى بعض التوصيات التحذيرية من الأطباء.

وفقًا لصحيفة “ديلي تلغراف”، نصح الأطباء الملكة بخفض استهلاك الكحول كإحدى الطرق للشعور بصحة جيدة في أيام الصيف (سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية في الصيف).

وفقا للصحيفة، تقليديا يمكن للملكة شرب القليل من المارتيني الجاف قبل العشاء، وربما شرب كوب من المشروبات الكحولية في المساء. الآن أعربت إليزابيث عن رغبتها في التخلي عن الكحول تمامًا.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

علم فرنسا
لجنة تابعة للأمم المتحدة: فرنسا مارست التمييز ضد امرأة مسلمة
قضى غرقا
بعد 16 ساعة.. نجاة رجل في قارب غارق بالمحيط قبالة إسبانيا
فريق باريس سان جرمان
سان جرمان يحسم صفقة البرتغالي ريناتو سانشيز

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
حسن نصرالله
نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية