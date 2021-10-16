هل قررت الملكة البريطانية التخلي عن الكحول تماما؟

تنوي الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، كما ذكرت الصحافة، التخلي تمامًا عن شرب المشروبات الكحولية.

وبحسب وسائل الإعلام، اتخذت الملكة هذا القرار بسبب رغبتها في الاحتفال بمرور 70 عامًا على توليها العرش في أفضل صحة، بالإضافة إلى بعض التوصيات التحذيرية من الأطباء.

وفقًا لصحيفة “ديلي تلغراف”، نصح الأطباء الملكة بخفض استهلاك الكحول كإحدى الطرق للشعور بصحة جيدة في أيام الصيف (سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية في الصيف).

وفقا للصحيفة، تقليديا يمكن للملكة شرب القليل من المارتيني الجاف قبل العشاء، وربما شرب كوب من المشروبات الكحولية في المساء. الآن أعربت إليزابيث عن رغبتها في التخلي عن الكحول تمامًا.