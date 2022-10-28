هل قررت روتانا فسخ تعاقدها مع شيرين؟

لا يزال الجمهور في مصر والوطن العربي يتابع تطورات أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، الموجودة حالياً في إحدى مصحّات علاج الإدمان والأمراض النفسية، وبدأت التساؤلات تنتشر حول مصير أعمالها الفنية وهل ستعود إلى جمهورها أم أنّ رحلة تعافيها ستستغرق وقتاً طويلاً.
خلال اليومين الماضيين، تردّدت أنباء عن أنّ شركة “روتانا” للإنتاج الفني قرّرت فسخ تعاقدها مع شيرين، بسبب تراجع شعبيتها وتعاطيها المواد المخدرة.
لكن نفت مصادر من داخل الشركة ذلك تماماً، وتم التأكيد على أنّ التعاقد لا يزال سارياً، وأنّ كل ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وعقب هذه الشائعة، تردّدت أنباء عن إلغاء فكرة المشروع السينمائي الذي كانت تعكف على تحضيره قبل دخولها المستشفى، وهو من تأليف الكاتب أيمن بهجت قمر، وكانت ستكشف من خلاله عن عدد من الصعوبات التي واجهتها في حياتها الخاصة.
وعلمت “النهار” أنّ فكرة العمل لم تُلغى، بل توقفت التحضيرات إلى حين تعافي شيرين واستعادة نشاطها الفني ليس إلّا.
وكان محامي الفنانة المصرية، قد نفى أول من أمس، ما تردّد حول سفرها إلى خارج مصر لاستكمال رحلة علاجها، مؤكداً أنّها لا تزال في المستشفى الذي نقلت إليه منذ بداية الأزمة.