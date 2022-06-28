هل من خلاف بين كريم عبد العزيز واحمد عز ؟

تستعد دور العرض السينمائية لإستقبال فيلم «كيرة والجن» بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز، خلال الأيام المقبلة، للمنافسة به في موسم عيد الأضحى.

ويضم الفيلم نجمين من أعلى نجوم شباك التذاكر في مصر والوطن العربي، ودائماً يتسائل البعض حول “اسم مَن الأول على تتر الفيلم؟”.

وأجاب كريم عبد العزيز، على ذلك التساؤل خلال حواره في كتاب واحد من الناس، الصادر عن الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على هامش حصوله على جائزة فاتن حمامة للتميز، عن مشواره الفني.

وقال كريم عبد العزيز: “أقسم بالله لا أنا ولا أحمد عز تكلمنا في هذا الأمر سابقًا، فقد مضينا العقد وعز قال ما ترونه صحيحًا افعلوه، وكان رجلًا في منتهى الأدب والشياكة، فقلت لهم وأنا كذلك ما ترونه صحيحًا كدراما وكأسماء اشتغلوا عليه”.

وأضاف: “نحن آخر اثنين ممكن يعملوا أزمة في هذه الموضوع هو أنا وعز، احنا بنتخانق مين يدخل الثاني الأول نشتغل عندما تدور الكاميرا ولو حد قال آه يا رجلي صاحبه بينام تحت رجله، أنا عندي سؤال هل الاحترام هذه الأيام جبن أو ضعف؟!

وأضاف كريم عبد العزيز: “عز محترم جدا ورجل مهذب وفنان راجل ينحني فتنحني أكثر احترمًا له، داخلين في سنتين بنصور وخارجين أصدقاء أكثر حتى من قبل أن نبدأ الفيلم، في الاختيار 3”.

يضم فيلم كيرة والجن كلا من الفنان كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، سيد رجب، علي قاسم، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، لارا إسكندر، أحمد عبد الله محمود، والفيلم مأخوذ عن رواية أحمد مراد، والفيلم تحت قيادة المخرج مروان حامد.

وقال الفنان أحمد عز، منذ يومين، خلال لقائه في برنامج Scoop with Raya من تقديم ريا أبي راشد، : “كريم عبد العزيز يشبهني في الحقيقة كثيرا، نضحك على نفس الأشياء أنا أحبه وعلى المستوى الشخصي أتمنى له كل النجاح والتوفيق وأن يكون هذا الفيلم نقلة كبيرة له وسعيد بتواجدي معه”.