هل من خلاف جديد بين حسام حبيب وشيرين في لبنان ؟

مع نهاية عام 2022 ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وقوع خلاف بين الفنان المصري حسام حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد عام مليئ بالمغامرات بين الثنائي من ضرب الى طلاق.

وفي التفاصيل أن هذا الخلاف الحاصل بين الثنائي ما ان تطوّر الى التعدّي عليها بالضرب داخل الفندق في بيروت، وتدخّل أفراد الأمن لإنهاء الشجار.

بالمقابل، خرج حسام حبيب عن صمته ونفى المعلومات المتداولة، وصرّح لبرنامج “ET بالعربي” قائلاً: “الخبر كاذب، ونحن بصدد التحضير للكثير من الأعمال الفنيّة في الفترة المقبلة، وأطلب من الجمهور عدم الالتفات لأخبار الصحافة الصفراء… منهم لله، ناس مريضة”.

وظهرت في وقت سابق شيرين برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وابنتها، في أحد المطاعم في لبنان، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت شيرين في الفيديو وهي ترقص بشكل عفوي على نغمات أغنيتها آه يا ليل، في أحد مطاعم بيروت، بينما كانت تجلس إلى جانب حبيب، بحضور بعض الأصدقاء.

شيرين ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب في أحدث ظهور!

pic.twitter.com/azdmwi1LRp — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 26, 2022