هل هذه هي إطلالة نادين نسيب نجيم الجديدة؟

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها بالـ”look” الجديد الذي قامت به مؤخراً من خلال فيديو نشرته في أحد دور تصاميم الشعر.

وبدت نادين بشعرها الطويل الذي تخللت خصلاته البنية اللون الأشقر وسألت جمهورها برسالة مرفقة :”هل هذه هي الإطلالة الجديدة؟ فلننتظر لنعرف”، وأضافت :”أيهما تجدونه أكثر جاذبية؟ البني الداكن أو الأشقر؟ أخبروني آراءكم”.

وكانت واسترجعت نادين نجيم ذكرياتها مع جورج الراسي بالقول “بهيداك النهار اتعرفت عليك عن قريب وشو كنت مهضوم وشخص قلبه طيب كتير ولطيف ومحترم وضلّيتني اضحك قد ما بتمزح وبتحب الحياة”.

وأردفت نجيم قائلةً “كتير انقهرت على شبابك وعلى ابنك يلي خسر بيه وعلى رفيقتك وبناتها يلي خسروا امن. الله يرحمك ويرحمها والله يصبر قلب اختك وامك وعيلتك. كتير صعب يلي صار!”.

وعلّقت نادين نجيم على الحادث المروّع بالقول “حادث سير انت ما ذنبك فيه! اي حدا كان فيه يكون مطرحك اهمال الدولة وقلة المسؤولية حرقت قلب امك واخواتك وابنك وكل يلي بيحبوك. ما في شي رح يعوض خسارتك وهيدي حرقة وغصة رح تضل بالقلب بس بالإيمان والصلاة ورحمة الرب”.

وختمت نجيم منشورها عبر تطبيق انستغرام بعبارة “الله يكون بعونكم ويصبركم ويخفف حزنكم آمين. رحمتك يا الله”.