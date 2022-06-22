هل يتولى سولشير تدريب منتخب مصر؟!

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، رفض النرويجي أولي غونار سولشير المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، قيادة منتخب “الفراعنة” خلال الفترة المقبلة خلفا لإيهاب جلال المقال.

وأوضح المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تواصل مع المدرب النرويجي عن طريق وكيل أعماله، إلا أن سولشير أكد انشغاله في الفترة المقبلة، بخوض عدد من الدورات التدريبية، الأمر الذي يعوقه عن تولي المسؤولية.

في الوقت ذاته، ينتظر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، معرفة القرار النهائي للبرتغالي كارلوس كيروش، بعدما طلب مهلة 10 أيام للرد على عرض تدريب المنتخب.

ووضع مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، قائمة مختصرة تضم أسماء ثلاثة مدربين ستتم المفاضلة بينهم بشكل نهائي، وفقا لنتائجهم مع الفرق والمنتخبات التي دربوها.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأسبوع الماضي، الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني بعد 3 مباريات فقط في منصبه.

وكان الاتحاد المصري تعاقد مع إيهاب جلال مدرب بيراميدز السابق، لقيادة المنتخب الوطني في أبريل الماضي خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وسبق لجلال تدريب الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية، لكنه لم يحرز أي لقب.

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب الوطني الذي تولى المسؤولية وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وبعدها تجرعت مصر هزيمة محرجة صفر-2 أمام إثيوبيا، في الجولة الثانية من التصفيات.

وخسرت مصر 1-4 وديا أمام كوريا الجنوبية في مباراة جلال الثالثة.