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هل يتولّى مورينيو قيادة ريال مدريد من جديد؟

منذ 54 دقيقة
المدرب جوزيه مورينيو

المدرب جوزيه مورينيو

موقع kooora
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تحدّث تقرير صحفي إيطالي عن إمكانية عودة البرتغالي “جوزيه مورينيو” الى فريقه السابق ريال مدريد.

وتولّى مورينيو تدريب ريال مدريد من قبل، وتحديدًا في الفترة من 2010 حتى 2013، وحقّق مع الفريق 3 بطولات محلية في مواسم متفرقة: الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

ووفق صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، فإن مورينيو “مدرب روما الحالي” من الممكن أن يعود لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب نهاية هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو يدرس الرحيل عن روما بنهاية الموسم الجاري، خاصةً أنه غير متحمس لمشروع النادي، ودخل في خلافات كثيرة مع المسؤولين، مشيرةً إلى أن أنشيلوتي الذي يمتد عقده في سانتياغو برنابيو إلى عام 2024، من الممكن أن يكتفي بالموسمين اللذين قضاهما مع الميرنغي ويرحل بنهاية هذا الموسم.

وتابعت “من المؤكد في هذه الحالة أن يظهر مورينيو كخيار محتمل”.

وكان مورينيو قريبًا من تولي مسؤولية الميرنغي عام 2021، بعد رحيل زين الدين زيدان، قبل الاستقرار على عودة أنشيلوتي”.

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