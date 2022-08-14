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هل يجدد باريس سان جيرمان العقد مع ميسي؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2022 8:39 صباحًا
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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يعتزم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي البدء بمفاوضات تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اعتبارًا من بداية أيلول المقبل، وذلك عقب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن تقارير فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان قد قررت بدء المفاوضات مع خورخي ميسي والد ووكيل “الساحر الأرجنتيني” والبالغ من العمر 35 عاما بعد إغلاق “الميركاتو الصيفي” الحالي.

وكان ميسي قد انتقل إلى باريس في الموسم الماضي عقب فشل تجديد عقده مع نادي برشلونة بسبب الأزمات المالية التي كان يعاني منها العملاق الكتالوني.

وذكرت صحيفة “ليكيب” المقربة من باريس سان جيرمان أن النادي الباريسي أبدى رغبته في الإبقاء على ميسي لموسم ثالث، فيما تشير الأنباء إلى أن هناك شبه اتفاق بين الفريقين.

ولفتت الصحيفة إلى أن تجديد عقد قائد المنتخب الأرجنتيني لموسم ثالث سوف بعقد جديد، مشيرة إلى أن النادي يسعى إلى التخلص من بعض الرواتب المرتفعة الموجودة في الفريق.

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