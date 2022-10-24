هل يجدّد سان جيرمان تعاقده مع راموس؟

حسم مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي، قرارهم بشأن إمكانية تجديد عقد “سيرجيو راموس”، مدافع الفريق.

وأشارت شبكة “لو 10 سبورت” الفرنسية، أن ملّاك النادي الباريسي في قطر، منحوا الضوء الأخضر، لتجديد عقد راموس، الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت: “المفاوضات الرسمية مع المدافع الإسباني المخضرم لم تبدأ بعد، ولكنّ فرص تجديد عقده قائمة بقوة، وتشبه لحد كبير بدء التفاوض أيضا مع ليونيل ميسي لتجديد عقده”.

وأشارت إلى أن المستشار الرياضي لويس كامبوس، يتولى بنفسه ملف التجديد للنجمين راموس وليونيل ميسي.

كما لفتت إلى أنه يتبقى التوصل لاتفاق مالي مع المدافع الإسباني المخضرم، يناسب سنه، حيث يتقاضى حاليا 8 ملايين يورو سنويا، وسيبلغ من العمر 37 عاما في آذار المقبل.

وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها بأن راموس لم يكن يفكّر في مد مغامرته مع باريس بعد موسم أول محبط مع الفريق، عانى فيه من كثرة الإصابات، لكنّ قائد ريال مدريد السابق، استعاد مكانته في الموسم الحالي، وبات من الركائز الأساسية في الفريق.