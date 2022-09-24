هل يستبعد ميلان حارسه الفرنسي من دوري الأبطال؟

يدرس ميلان استبعاد حارسه الفرنسي، مايك ماينان، من قائمته بدوري أبطال أوروبا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الديوك والنمسا، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، والتي ستبعده عن المباريات لمدة شهر على الأقل.

ما يعني أنّ ماينان لن يكون متاحًا في مباريات ميلان المقبلة، أمام إمبولي وتشيلسي (مواجهتان) ويوفنتوس وفيرونا.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ميلان يدرس الاستفادة من لوائح دوري الأبطال، التي تمنحه حق استبعاد ماينان مؤقتا من القائمة، وقيد الحارس الثاني سيبريان تاتاروسانو بدلا منه.

ويحتاج الروسونيري فقط إلى تقديم شهادة طبية، تثبت أن إصابة ماينان تحتاج فترة تعافي لأكثر من شهر، كي يحصل على ميزة الاستبدال.

يُذكر أن تاتاروسانو سبق أن شارك مع ميلان، في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، عندما خاض 3 مباريات ضد بورتو وأتلتيكو مدريد، عقب إجراء ماينان عملية جراحية.