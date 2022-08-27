السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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هل يستجيب سكرينيار لإغراءات سان جرمان؟

منذ 10 دقائق
ميلان سكرينيار

ميلان سكرينيار

موقع kooora
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رأى “بيبي ماروتا”، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، أنّ “ميلان سكرينيار”، مدافع النيراتزوري، لن يستجيب لإغراءات باريس سان جيرمان.

وقال ماروتا، الجمعة، في تصريحات لشبكة “DAZN”: “ما يمكنني قوله، إن الملّاك أوضحوا الأمر جيدا الأسبوع الماضي، بأنهم لن يتأثروا بعروض باريس سان جيرمان”.

وأضاف: “بالتالي، يمكنني التأكيد على أن سكرينيار لاعب مهم للغاية للفريق، وسيستمر معنا”.

وينتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميلان الصيف المقبل، لذا يمثّل رفض عرض بقيمة 50 مليون يورو خطورة كبيرة، في ظل تلميح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، إلى اعتزامه التعاقد مع اللاعب بالمجان الصيف المقبل.

وعن ذلك، قال ماروتا: “هو (سكرينيار) فتى جيد، سنفتح معه حوارًا قريبًا بشأن المفاوضات.. نريد بالطبع توقيع عقد معه، ليستمر مع إنتر لسنوات عديدة.. أثق به وباحترافيته، وأرى أن ذلك التهديد المستتر لن يدمّر قيمه”.

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