هل يستحق ميسي الكرة الذهبية 2021؟.. الأرقام والألقاب تجيب

توًج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالجائزة للعام 2021 أمس الإثنين خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس .

وحسم ميسي سباق الجائزة للمرة السابعة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي بوصفه أكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة، ويوسع الفارق عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصل على الكرة الذهبية 5 مرات.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية والتي تمنحها جريدة فرانس فوتبول، بعد موسم متباين على مستوى النادي والمنتخب، إذ توج بلقب كوبا أميركا مع الأرجنتين خلال الصيف الماضي، لكنه واجه متاعب متعددة مع برشلونة الموسم الماضي قبل أن يضطر للرحيل نحو باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع الموسم الحالي.

ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه ميسي.. الأفضل على الإطلاق 👏#الكرة_الذهبية #BallonDor pic.twitter.com/mTAXupwTC0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2021

وتجيب أرقام وألقاب ميسي عنه لتبرر أسباب تقدمه عن سائر المرشحين:

فاز بلقب كأس الملك مع برشلونة.

فاز بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.

سجل 40 هدفا وصنع 14 أخرى في 49 مباراة.

فاز بـ27 جائزة “رجل المباراة”.

هداف الدوري الإسباني.

هداف كوبا أميركا.

أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في كوبا أميركا.

أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا.

الهداف التاريخي في قارة أميركا الجنوبية.

واختارت مجلة “فرانس فوتبول” (France Football) أولاً المرشحين الـ30 للجائزة، وتبع ذلك تصويت بين 180 صحفيا، لكي يختاروا 5 لاعبين من تلك المجموعة.

ثم يصوت 50 صحفيا متخصصا لاختيار أفضل لاعب في العالم، باستخدام نظام النقاط الذي يتكون من منح كل لاعب 6 نقاط أو 4 أو 3 أو نقطتين أو نقطة واحدة.