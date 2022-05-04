هل يستعين جوارديولا بهذه الحيلة لعبور ريال مدريد؟

ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أقوى مباريات الموسم في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي، في إياب نصف النهائي على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 على ملعب الاتحاد، ما يعني أن كتيبة بيب جوارديولا تحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل العبور إلى المباراة النهائية.

وفي حالة الخسارة بفارق هدف واحد يذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

وتعني الاحتمالات السابقة أن مانشستر سيتي لا يحتاج إلى الهجوم وتسجيل الأهداف من أجل ضمان التأهل، بينما يجب الالتزام أولًا بالصلابة الدفاعية.

يعد جوارديولا من المدربين الشهيرين بالأسلوب الهجومي طول مسيرته مع برشلونة وبايرن ميونخ سابقًا ومانشستر سيتي حاليًا، لكن المدير الفني الإسباني فاجأ الجميع بوجه مغاير في مواجهة أتلتيكو مدريد بإياب ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

تفوق مانشستر سيتي ذهابًا بهدف دون رد على ملعب الاتحاد، وخاضت كتيبة السيتيزينز الشوط الأول في إسبانيا بأداء متوازن بين الدفاع والهجوم، قبل أن يقرر جوارديولا في الشوط الثاني اللجوء إلى الدفاع المتأخر لحماية مرماه في تصرف غير معتاد على المدرب الإسباني.

ظهر مانشستر سيتي في الشوط الثاني أمام أتلتيكو وكأن يدربه دييجو سيميوني أو جوزيه مورينيو الثنائي المعروف بأسلوب “ركن الحافلة”.

هذا الأسلوب قد يحتاج إليه جوارديولا مجددا في موقعة اليوم، خاصة أن ريال مدريد نجح في زيارة شباك مانشستر سيتي 3 مرات في مباراة الذهاب، رغم أن الفريق الملكي لم يكن في أفضل حالاته على المستوى الفني.