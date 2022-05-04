الأربعاء 3 شوال 1443 ﻫ - 4 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يستعين جوارديولا بهذه الحيلة لعبور ريال مدريد؟

منذ 7 ساعات
بيب غوارديولا

بيب غوارديولا

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أقوى مباريات الموسم في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي، في إياب نصف النهائي على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 على ملعب الاتحاد، ما يعني أن كتيبة بيب جوارديولا تحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل العبور إلى المباراة النهائية.

وفي حالة الخسارة بفارق هدف واحد يذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

وتعني الاحتمالات السابقة أن مانشستر سيتي لا يحتاج إلى الهجوم وتسجيل الأهداف من أجل ضمان التأهل، بينما يجب الالتزام أولًا بالصلابة الدفاعية.

يعد جوارديولا من المدربين الشهيرين بالأسلوب الهجومي طول مسيرته مع برشلونة وبايرن ميونخ سابقًا ومانشستر سيتي حاليًا، لكن المدير الفني الإسباني فاجأ الجميع بوجه مغاير في مواجهة أتلتيكو مدريد بإياب ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

تفوق مانشستر سيتي ذهابًا بهدف دون رد على ملعب الاتحاد، وخاضت كتيبة السيتيزينز الشوط الأول في إسبانيا بأداء متوازن بين الدفاع والهجوم، قبل أن يقرر جوارديولا في الشوط الثاني اللجوء إلى الدفاع المتأخر لحماية مرماه في تصرف غير معتاد على المدرب الإسباني.

ظهر مانشستر سيتي في الشوط الثاني أمام أتلتيكو وكأن يدربه دييجو سيميوني أو جوزيه مورينيو الثنائي المعروف بأسلوب “ركن الحافلة”.

هذا الأسلوب قد يحتاج إليه جوارديولا مجددا في موقعة اليوم، خاصة أن ريال مدريد نجح في زيارة شباك مانشستر سيتي 3 مرات في مباراة الذهاب، رغم أن الفريق الملكي لم يكن في أفضل حالاته على المستوى الفني.

    المزيد من منوعات

    رفائيل نادال
    أول مباراة بعد شفائه.. فوز ثمين لنادال على كيكمانوفيتش
    اكتشاف نقطة تفتيش و85 مقبرة تعود للعصر البلطمي
    من العصر البطلمي.. اكتشاف نقطة تفتيش و85 مقبرة عمرها أكثر من 23 قرناً
    هودجسون يودع “واتفورد” بعد نهاية الموسم الحالي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الأمن الداخلي
    فيديو لفتاة تسير وهي “نصف عارية”.. وتعليق لقوى الأمن!
    مبارزة نارية بين “لامبورجيني” وأسرع “اس يو في” فاخرة في العالم! (فيديو)
    وزير الاتصالات جوني القرم
    قرار من وزير الاتصالات لحاملي “خطوط ألفا”