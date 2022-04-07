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هل يضمن الانتصار على سيتي فوز ليفربول بالدّوَري؟

منذ ساعتين
فريق ليفربول (رويترز)

فريق ليفربول (رويترز)

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أشار “يورجن كلوب” مدرب ليفربول الى أنّ الفوز على مانشستر سيتي حامل اللقب، الأحد المقبل، لن يضمن لفريقه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا ضرورة حرص فريقه على الفوز بجميع مبارياته المتبقية في الموسم لضمان التتويج.

ويتكلمّ كثيرون عن أنّ نتيجة مباراة الأحد المقبل في مانشستر ستحدّد وجهة لقب البطولة، إذ أن فوز سيتي المتصدر سيوسّع الفارق بين الفريقين إلى أربع نقاط قبل أخر سبع مباريات من الموسم في حين أن فوز ليفربول سيضعه في الصدارة.

وقال كلوب للصحفيين “في حالة الفوز في مواجهة سيتي، وهي مهمة صعبة بالفعل، أنا لا أعتقد أن كثيرين سيعتقدون أن الأمر قد حسم بسبب نوعية المنافس”.

وأضاف المدرب الألماني المخضرم أنّ “الكل يعرف مدى أهمية المباراة المقبلة. لكن بعد هذه المباراة ستكون هناك مباريات أخرى في بطولات أخرى وفي الدوري الممتاز أيضا”.

أمّا “كيفن دي بروين” لاعب وسط سيتي، فقال إن الموسم لن ينتهي بمباراة الأحد المقبل بل تتبقى العديد من المباريات.

وأضاف اللاعب البلجيكي عبر موقع سيتي على الانترنت “كل لاعب يرغب في الفوز بالمباريات والألقاب. ولتحقيق هذا الهدف يتعين الفوز في مثل هذه المواجهات الكبيرة.

“لكن إن فزت أو تعادلت أو خسرت فستتبقى هناك الكثير من المباريات أمامك أيضا”.

    المصدر :
  • رويترز

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