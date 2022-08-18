هل يضمّ مانشستر يونايتد لاعبًا جديدًا من يوفنتوس؟

اقترح نادي يوفنتوس الإيطالي على مانشستر يونايتد الإنكليزي أخذ لاعب جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان يوفنتوس ومانشستر يونايتد قد اتفقا على صفقة الفرنسي “أدريان رابيو”، لكنّ المفاوضات فشلت بسبب عدم اتفاق اللاعب على راتبه مع المانيو.

وحسب صحيفة “تيليغراف”، فإن يوفنتوس عرض الأميركي “ويستون ماكيني”، لاعب وسط الفريق، على الشياطين الحمر، عقب فشل صفقة رابيو.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد رفض عرض يوفنتوس، لأنه غير مهتم بضم ويستون ماكيني.

ويحتاج يوفنتوس إلى بيع لاعب واحد على الأقل في خط الوسط، من أجل الحصول على أموال لصفقة “لياندرو باريديس” لاعب باريس سان جيرمان.

يُذكر أن مانشستر يونايتد حوّل أنظاره إلى كاسيميرو نجم ريال مدريد، وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو، عقب فشل صفقة رابيو.