الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يضمّ مانشستر يونايتد لاعبًا جديدًا من يوفنتوس؟

منذ 7 دقائق
علم مانشستر يونايتد

علم مانشستر يونايتد

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

اقترح نادي يوفنتوس الإيطالي على مانشستر يونايتد الإنكليزي أخذ لاعب جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان يوفنتوس ومانشستر يونايتد قد اتفقا على صفقة الفرنسي “أدريان رابيو”، لكنّ المفاوضات فشلت بسبب عدم اتفاق اللاعب على راتبه مع المانيو.

وحسب صحيفة “تيليغراف”، فإن يوفنتوس عرض الأميركي “ويستون ماكيني”، لاعب وسط الفريق، على الشياطين الحمر، عقب فشل صفقة رابيو.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد رفض عرض يوفنتوس، لأنه غير مهتم بضم ويستون ماكيني.

ويحتاج يوفنتوس إلى بيع لاعب واحد على الأقل في خط الوسط، من أجل الحصول على أموال لصفقة “لياندرو باريديس” لاعب باريس سان جيرمان.

يُذكر أن مانشستر يونايتد حوّل أنظاره إلى كاسيميرو نجم ريال مدريد، وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو، عقب فشل صفقة رابيو.

    المزيد من منوعات

    بعد مزحة ماسك.. ملياردير بريطاني يرغب في شراء حصة في مانشستر يونايتد
    انجلينا جولي وبراد بيت
    انجلينا جولي تتقدم بدعوى ضد مكتب التحقيقات في قضيتها مع براد بيت
    شيرين
    بالصورة.. شيرين بوزن زائد مع مدير اعمالها: اجدع راجل فى مصر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    محطة محروقات
    المعادلة الجديدة للمحروقات.. اليكم تفاصيلها
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه