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هل يعاقب مانشستر يونايتد رونالدو لتخلّفه عن جولة الفريق؟

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2022 4:58 مساءً
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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يبدو أن الاخبار التي تداولتها تقارير صحفية عالمية في الأيام الماضية عن رغبة “كريستيانو رونالدو” بالرحيل من مانشستر يونايتد ليست مجرّد شائعات، اذ إن العلاقة متوترة بين الطرفين، ولعلّ آخر فصولها تخلّف اللاعب البرتغالي عن السفر مع بعثة الفريق الى تايلاند.

في هذا الشأن، حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفه من نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تخلف عن جولة الفريق استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد 2022-2023.

وتشير كافة التقارير إلى أن رونالدو يتمسك بالرحيل عن مان يونايتد خلال الصيف الحالي، بسبب عدم مشاركة الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما تؤكد وسائل الإعلام الإنجليزية أن رونالدو يرغب في الانتقال لنادٍ يمنحه فرصة المشاركة في دوري الأبطال، لعدم رغبته في الظهور بالدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

في السياق، ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ترفض توقيع أي عقوبات ضد رونالدو، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تايلاند.

وغاب رونالدو عن انطلاقة تدريبات يونايتد، متعللًا بظروف أسرية صعبة يمر بها في الوقت الراهن.

وتكبد مان يونايتد خسائر كبيرة خاصة في رحلته إلى تايلاند، بسبب اعتماده على رونالدو في الملصقات الدعائية الخاصة بالمعسكر الخارجي.

ويرى مسؤولو مانشستر يونايتد أن “رونالدو يمر بظروف حساسة، وبالتالي لا يوجد مبرر لتوقيع عقوبات ضده، حتى وإن خالف بنود التعاقد”.

كذلك، تشير تقارير إعلامية إلى أن رونالدو مطلوب من نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2022.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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