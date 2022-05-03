هل يعتزل ياسر جلال بعد دوره في “الاختيار 3″؟.. “فيديو”

رد الفنان ياسر جلال على الأنباء التي تحدثت عن اعتزاله الفن، بعد تجسيده شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في “الاختيار”.

وقال “جلال” خلال لقاء: “أنا هقول اللي اتقلي، القائمين على المتحدة للخدمات الإعلامية، قالولي مفيش حاجة اسمها الدور ده آخر المطاف وأنك تقعد، أنت ممثل شاطر فهتعمل أدوار كتيرة”.

وتابع: “هرجع أشتغل زي ما كنت بشتغل، خلال السنوات اللي فاتت، وهعمل أدوار متنوعة، إحنا بنتعامل مع ناس مثقفين جدًا ومتعلمين جداً وفاهمين جداً، إن ده فن، والرئيس فاهم دور الفن، وإذا كنت نجحت لازم أدعم نجاحي بأدوار أخرى”.

واستطرد: “العمل الفني منتج يدخل البيت، عشان كدا براعي معايير المتلقي، وبلتزم بمعايير رقابية مؤسساتية ومجتمعية، خاصة أن مصر لديها جيش قوي، من قوة مصر الناعمة، وأنا طالما نجحت في دور معين أقدر أقدم الكوميدي والتراجيدي والأكشن”.

وفي سياق ذي صلة قال الفنان ياسر جلال، إن الأصعب في تجسيده لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار 3 كان تقليد الصوت.

وأضاف خلال المقابلة الاثنين: “كنت باسجل المشاهد الحقيقة صوت وأسمعها وأنا رايح التصوير”.

وكشف ياسر جلال عن حقيقة عمل دوبلاج من أجل الوصول لصوت الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: “كان أصعب حاجة الصوت، كنت بسجل المشاهد وأقول كلامي وأقعد أسمعها وأنا رايح التصوير، وأنا بعمل الشخصية كنت ببقي خايف إني أعمل حاجة وماتعجبش المخرج، كنت بتعامل معاها بحذر شديد وعايز أجيب تون الصوت”.

واختتم حديثه قائلا: “وأنا بعمل البروفا مهندس الصوت جالي قالي أستاذ ياسر أنت جايب تون الصوت بالمللي، ولقيت أستاذ حسين عسر مدير التصوير والمخرج بيتر ميمي تفاجئوا وبدأت أكمل، وعايز أقول أنه مش دوبلاج وده صوتي وماينفعش كده في شغلنا”.