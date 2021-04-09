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هل يعود الأمير هاري إلى بريطانيا للمشاركة في وداع جده؟

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 4:31 مساءً
ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

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قال مصدر مقرب من العائلة المالكة للـ”ديلي ميل” إن الأمير هاري سيبذل قصارى جهده للعودة إلى المملكة المتحدة والبقاء مع عائلته، بعد وفاة جده الأمير فيليب.

وأكد المصدر أن هاري لن يرغب في شيء أكثر من أن يكون هناك من أجل أسرته، ولا سيما جدته، خلال هذا الوقت الفظيع”.

وعما إذا كان الأمير هاري سيعود برفقة زوجته ميغان ماركل، التي اتهمت العائلة البريطانية المالكة بالعنصرية، قال المصدر: “من الواضح أن دوقة ساسكس حامل، ولذلك ستحتاج إلى استشارة أطبائها حول ما إذا كان سفرها آمنا.. لكنني أعتقد أن هاري سيأتي بالتأكيد”.

هذا وأعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 100 عام في قصر ويندسور.

وأعلن في المملكة المتحدة الحداد العام على الأمير الراحل مع تنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية، وذلك بحسب “ديلي ميل”.

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