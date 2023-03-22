هل يعود عبد الصمد الزلزولي إلى برشلونة ؟!

أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة الإسباني لم يحسم موقف لاعبه المغربي عبدالصمد الزلزولي سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل عن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

الزلزولي انتقل إلى نادي أوساسونا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بينما ينتهي عقده مع برشلونة في 2026.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية في تقرير لها أن برشلونة لم يحدد بعد هل سيعيد الزلزولي للفريق بداية من الموسم المقبل أم سيجدد إعارته لفريق آخر.

وأوضحت أن العرض المالي الذي سيقدم للحصول على خدمات الزلزولي سيكون هو الحاسم لتحديد مستقبله مع الفريق.

وحال وصول عرض بقيمة مالية كبيرة تتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو، فإن إدارة برشلونة في تلك الحالة ستدرسه وقد توافق عليه لجلب الأموال.

ولكن حال عدم حدوث هذا الأمر، فإن برشلونة سيعيد الدولي المغربي الذي يتمتع بثقة كبيرة في إمكانياته من قبل المدرب تشافي هرنانديز.

وأظهر الزلزولي تطورا كبيراً في صفوف أوساسونا خلال الموسم الحالي، لكن أكثر ما أعجب المدرب تشافي فيه هو قدرته على اللعب كجوكر في أكثر من مركز.

وشارك الزلزولي مع أوساسونا على مدار الموسم الحالي في 23 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ولكن حال قرر البارسا الاستغناء عن نجمه المغربي، فربما يكون ذلك لفريق إنجليزي، لقدرة أندية الدوري الممتاز على دفع مبالغ مالية كبيرة.

صحيفة “لا رازيون” الإسبانية كشفت في تقرير سابق لها أن أندية توتنهام هوتسبير وتشيلسي ونوتنجهام فورست وولفرهامبتون واندررز من الدوري الإنجليزي الممتاز دخلت سباقاً على الظفر بخدمات الزلزولي في الصيف.

يُذكر أن الزلزولي كان أحد العناصر المهمة في رحلة تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، حيث شارك في 3 مباريات من أصل 7.