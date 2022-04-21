هل يعود ميسي إلى برشلونة الموسم المقبل؟

يتواصل الغموض حول مصير النجم ليونيل ميسي بشأن العودة للنادي الكتالوني، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار نجم باريس سان جيرمان وأسطورة برشلونة، بشأن العودة إلى البلوجرانا في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن إمكانية عودة ميسي إلى كامب نو بعد أول موسم له مع باريس، عقب فشل الفريق في التقدم بدوري أبطال أوروبا التي خرج منها رفقاء ميسي ومبابي في ثمن النهائي ضد ريال مدريد بخسارة 3-2.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن ميسي قرر البقاء في باريس سان جيرمان الموسم المقبل واستكمال عقده الذي يمتد لموسمين في النادي الفرنسي، لينفي تماماً شائعات عودته للبارسا.

ولكن آمال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي اختفت تماماً، حيث لم يعد مؤمناً بقدرة فريقه على تحقيق البطولة الموسم المقبل.

الموسم القادم سيشهد رحيلا متوقعا لكيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان نحو ريال مدريد، مما سيضعف فرص الفريق في التتويج القاري، خاصة أن مهاجم منتخب فرنسا هو الأبرز بين كوكبة النجوم في فريق العاصمة الفرنسية في البطولة الأوروبية.

وسجل مبابي 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي كأفضل هدافي البي إس جي، بينما أحرز ميسي 5 أهداف، ضمن 8 أهداف فقط سجلها في كافة البطولات، مقابل 33 لمبابي.

كما كشفت تقارير صحفية فرنسية عن عدم رضى إدارة النادي الفرنسي على أداء نيمار داخل وخارج الملعب، لا سيما أن البرازيلي يتعرض لإصابات كثيرة، ويختفي في معظم المباريات الحاسمة بدوري الأبطال.

وأكد ذلك الصحفي الفرنسي الشهير رومان مولينا المقرب من النادي، عن وجود نية من القطري ناصر الخليفي مالك النادي للتخلص من اللاعب.

ولم يحقق ميسي لقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015 حين قاد البارسا وقتها لفوز كبير 3-1 على يوفنتوس الإيطالي في نهائي برلين، ليكون وقتها لقبه الرابع بعد ألقاب 2006 و2009 و2011.

يذكر أن ميسي عانى كثيراً في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان سواء على صعيد الأهداف أو على صعيد الإصابات بعدما تعرض لـ6 إصابات دفعة واحدة هذا الموسم.