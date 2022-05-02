هل يفعلها أتلتيكو ؟!.. الممر الشرفي يشعل ديربي مدريد

يبدو أن القمة التي ستجمع بين ريال مدريد المتوّج بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه، وغريمه أتلتيكو مدريد، حيث أن الممر الشرفي سيشعل مباراة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد.

وتُوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، السبت الماضي، عقب الفوز على إسبانيول 4-0، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ34 من المسابقة.

التتويج جاء قبل نحو أسبوع من مباراة ديربي مدريد، والتي تُقام الأحد المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وجرت العادة على أن يتم عمل ممر شرفي لصالح لاعبي الفريق الفائز بالدوري الإسباني في المباراة التالية، وهو ما يعني إمكانية قيام أتلتيكو مدريد بممر شرفي للغريم.

الفكرة لاقت رفضا واسعا من قبل أتلتيكو مدريد، حيث قال الحارس السلوفيني يان أوبلاك: “كقائد لأتلتيكو مدريد، فأنا من الرافضين لفكرة الممر الشرفي”.

وفي الإطار ذاته تحدث خوسيه ماريا خيمينيز، لاعب الأتليتي، عن الأمر قائلا: “ممر شرفي لمدريد؟، لقد قمنا بتهنئتهم، ولكننا نحترم مشجعينا كثيراً”.

ولم تكن تلك المرة هي الأولى التي يُثار فيها هذا الأمر، حيث رفض ريال مدريد إقامة ممر شرفي لفريق أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالليجا عام 2014، وذلك قبل انطلاق لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعلل الريال وقتها بأن تلك المباراة تقام تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ولا يمكنه طبقاً للوائح عمل ممر شرفي.

وكرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، الأمر في عام 2018، حين رفض عمل ممر شرفي لبرشلونة قبل لقاء الفريقين بعد تتويج الفريق الكتالوني بالليجا.