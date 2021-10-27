الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 1 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يفعلها ميسي ويتوج للمرة السابعة بالكرة الذهبية؟!

27 - أكتوبر - 2021
ميسي فاز 6 مرات بالكرة الذهبية

ميسي فاز 6 مرات بالكرة الذهبية

A A A
طباعة المقال

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021، بعد إغلاق باب التصويت رسميا يوم الاثنين الماضي.

وأجرت “صحيفة ماركا” الإسبانية استفتاء تصدر من خلاله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة النجوم الأكثر حظا في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وحسب الصحيفة، “حصل ميسي (34 عاما)، على نسبة 34%، فيما احتل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد المركز الثاني بحصوله على 26% من نسبة الأصوات، ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ بنسبة 11%.

وتوج ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، قبل أن يقود منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا، وهي أول بطولة يفوز بها مع “التانغو”، وسجل 40 هدفا، خلال عام 2021.

ويعد ميسي مع جورجينيو وبنزيما وليفاندوفسكي، إضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز 5 كرات بالكرة الذهبية، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أبرز المرشحين للفوز بهذه الجائزة القيمة، التي سيكشف عن المتوج بها يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

    المزيد من منوعات

    طائرة يونايتد إيرلاينز
    ولادة في السماء.. طفل يبصر النور على متن طائرة أمريكية
    بطاقات تطعيم كورونا
    أمريكا.. ممرضتان تجمعان “ثروة ضخمة” من بطاقات تطعيم كورونا
    وميض برق- تعبيرية
    وميض برق في أمريكا يسجل رقماً قياسياً.. امتد لـ “800 كيلومتر”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وليد فارس
    وليد فارس: الورقة الكويتية تهيّئ لمشروع يتمّ التحضير له في الكونغرس
    طبيب الأسنان إيلي جاسر
    “صورة”.. جريمة تودي بحياة طبيب أسنان داخل عيادته في “أبلح”!!
    سيلان الأنف- تعبيرية
    كورونا
    تحذير من خطورة سيلان الأنف التي يتسبب بها “أوميكرون”