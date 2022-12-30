الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
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هل يمدّد الاتحاد القطري عقد المدرب الإسباني سانشيز؟

منذ ساعة واحدة
المدرب الإسباني فيلكس سانشيز

المدرب الإسباني فيلكس سانشيز

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، أنه لن يمدد عقد الإسباني فيلكس سانشيز مدرب المنتخب الأول والذي سينتهي بنهاية العام الحالي‎.‎
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واستضافت قطر نهائيات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 تشرين الثاني وحتى 18 كانون الأول الحالي‎.‎
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وشارك المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى التي ضمت هولندا والسنغال والإكوادور ليتلقى ثلاث هزائم ويودع البطولة من الدور ‏الأول بعد أن استقبلت شباكه سبعة أهداف، لكنه استطاع تسجيل أول هدف في النهائيات عبر محمد مونتاري في مرمى السنغال‎.‎
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وخسرت قطر 2-صفر من الإكوادور في المباراة الافتتاحية، ثم تلقت هزيمتين من السنغال 3-1 وهولندا 2-صفر‎.‎
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وذكر الاتحاد القطري في بيان على موقعه على الانترنت: “بعد انتهاء عقده في 31 كانون الأول الحالي، قرر الاتحاد القطري لكرة ‏القدم والإسباني فيلكس سانشيز معاً أن يكون هذا هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين‎”.
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وأضاف البيان: “يعرب الاتحاد القطري لكرة القدم عن خالص امتنانه للمدرب فيلكس سانشيز‎.‎

يظهر هذا من خلال كلمات رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني التي وجهها له قائلاً: “‘‬لم يكن ‏فيلكس مدربنا فحسب، بل كان أيضا صديقنا. ستكون عائلة كرة القدم في قطر ممتنة دائما للنجاح الذي حققه في كرة القدم القطرية على ‏مدار السنوات الماضية. سيظل للمدرب فيلكس سانشيز دوماً مكانة خاصة عندنا، ونأمل أن يعتبر قطر دائماً موطنه‭”.

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