هل يمدّد الاتحاد القطري عقد المدرب الإسباني سانشيز؟

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، أنه لن يمدد عقد الإسباني فيلكس سانشيز مدرب المنتخب الأول والذي سينتهي بنهاية العام الحالي.
واستضافت قطر نهائيات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 تشرين الثاني وحتى 18 كانون الأول الحالي.
وشارك المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى التي ضمت هولندا والسنغال والإكوادور ليتلقى ثلاث هزائم ويودع البطولة من الدور الأول بعد أن استقبلت شباكه سبعة أهداف، لكنه استطاع تسجيل أول هدف في النهائيات عبر محمد مونتاري في مرمى السنغال.
وخسرت قطر 2-صفر من الإكوادور في المباراة الافتتاحية، ثم تلقت هزيمتين من السنغال 3-1 وهولندا 2-صفر.
وذكر الاتحاد القطري في بيان على موقعه على الانترنت: “بعد انتهاء عقده في 31 كانون الأول الحالي، قرر الاتحاد القطري لكرة القدم والإسباني فيلكس سانشيز معاً أن يكون هذا هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين”.
وأضاف البيان: “يعرب الاتحاد القطري لكرة القدم عن خالص امتنانه للمدرب فيلكس سانشيز.
يظهر هذا من خلال كلمات رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني التي وجهها له قائلاً: “‘لم يكن فيلكس مدربنا فحسب، بل كان أيضا صديقنا. ستكون عائلة كرة القدم في قطر ممتنة دائما للنجاح الذي حققه في كرة القدم القطرية على مدار السنوات الماضية. سيظل للمدرب فيلكس سانشيز دوماً مكانة خاصة عندنا، ونأمل أن يعتبر قطر دائماً موطنه”.