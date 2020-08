هل يمكن فتح باب الطائرة أثناء التحليق؟ إليكم الإجابة النهائية

يقول موقع “تيك إنسيدر” إن فتح باب الطائرة خلال التحليق مستحيل لأسباب تتعلق بالحسابات الفيزيائية التي تقول إنه كلما زاد ارتفاع تحليق الطائرة كلما قلت مستويات الضغط الجوي خارجها.

وتابع: “كلما قل الضغط الجوي كلما أصبح التنفس أكثر صعوبة لأن نسب الأكسجين في الهواء تقل مع الارتفاع.

وفي هذه المستويات 8 آلاف قدم، تنخفض مستويات الأكسجين التي يحصل عليها الجسم بنسبة 4 في المئة فقط، وهو ما لا يؤثر على قدرات الجسم ووظائفه الحيوية.

Why it’s impossible for you to open an airplane door mid-flight pic.twitter.com/RWrE0SFfmF

— Tech Insider (@techinsider) August 1, 2020