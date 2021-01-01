هل ينتقل ميسي للعيش في أميركا بعد شرائه منزلا بـ9 مليون يورو؟

تحوم حول نجم برشلونة ليونيل ميسي الكثير من الشائعات التي تلمح إلى انتقاله للعيش في أميركا بعد شرائه منزلا بقيمة 9 مليون يورو.

وفي التفاصيل، قالت تقاريرإعلامية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد اشترى منزلا في مدينة ميامي الأمريكية بـ9 مليون يورو.

وبحسب وسائل إعلامية فإن المنزل الذي يقع في برج “بوش” الشهير بميامي تبلغ مساحته 500 متر، وقد تم تزويده بتشطيبات عالية الجودة والعديد من وسائل الرفاهية والكماليات.

ويتضمن المنزل مرآبا، وصالة رياضية مستقلة، وسونا، وجاكوزي على التراس، وغيرها، ويتميز بإطلالته على البحر مباشرة.

البعض ربط بين شراء ميسي للمنزل في أمريكا، وبين تصريحات سابقة له عن رغبته في العيش بالولايات المتحدة الأمريكية، وتساءل: هل سيترك ميسي برشلونة ويذهب للحياة في أمريكا؟.

يذكر أن ميسي كان قد دخل فترة حرّة تتيح له التفاوض والانتقال مجاناً بنهاية الموسم من ناديه الحالي برشلونة.

وقد ألمح في مقابلة تلفزيونية قريبة إلى احتمال انتقاله لختام مسيرته في أمريكا، لكنه قال: “ليس معني أني أتمنى العيش في أمريكا أني سأفعل ذلك الآن”.