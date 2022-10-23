هل ينجذب البعوض لرائحة أجسامنا؟

قد يكون بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض من غيرهم بسبب منتج ثانوي حمضي تصنعه بكتيريا الجلد.
طلبت ماريا إيلينا دي أوبالديا من جامعة روكفلر في نيويورك وزملاؤها من ثمانية أشخاص ارتداء أكمام مصنوعة من النايلون لمدة 6 ساعات.
في سلسلة من التجارب، تم وضع حوامل النايلون التي يرتديها كل فرد في واحد من صندوقين، مع الصندوق الثاني الذي يحتوي على قماش يرتديه مشارك آخر.
تم إرفاق صندوق ثالث عبر نفق للصندوقين. يحتوي هذا الصندوق على أنثى بعوضة Aedes aegypti ، وهي حامل رئيسي للعدوى مثل الحمى الصفراء وزيكا.
من خلال دراسة تركيبات النسيج المختلفة، حلل الباحثون أي الصندوقين يجذب المزيد من البعوض. كرروا التجربة على مدى عدة أشهر لتحديد ما إذا كانت النتائج التي توصلوا إليها متسقة.
وجد الباحثون أن النايلون الذي يرتديه الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الأحماض الكربوكسيلية في رائحة أجسامهم كان الأكثر جاذبية للحشرات، حيث أطلق على هؤلاء المشاركين “مغناطيس البعوض”. تنتج البكتيريا الموجودة على الجلد أحماض كربوكسيلية كمنتج ثانوي لمادة أخرى ينتجها الجلد تسمى الزهم.
تلاحظ دي أوبالديا أن الفريق لم يصنف كل مادة كيميائية في روائح أجسام المشاركين، والتي تغلغلت في النايلون. كما تم ربط المواد الكيميائية والعوامل الأخرى للجلد مثل درجة حرارة الجسم وزفير ثاني أكسيد الكربون بسلوك لدغ البعوض.
لسوء الحظ، قد لا يكون من الممكن تغيير كمية الأحماض الكربوكسيلية التي ننتجها في محاولة لتجنب التعرض للعض. تقول دي أوبالديا: “قد تتأثر رائحة جلد الإنسان بالعوامل الوراثية وميكروبيوم الجلد ونظامنا الغذائي العام”. “من غير المحتمل أن يكون سببها عوامل قصيرة المدى تتغير باستمرار، مثل ما يتناوله المرء على الغداء في يوم معين.”
تلعب بكتيريا الجلد دوراً رئيسياٍ في رائحة أجسامنا. من خلال العيش في عمق المسام، لا يمكن إزالة الميكروبات بسهولة ، كما تقول دي أوبالديا. “حتى عندما نغسل سطح الجلد، فإنه سرعان ما يعاد ملؤه بميكروبات الجلد.”
في الجزء الثاني من البحث، كرر الفريق التجربة مع البعوض المعدل وراثياً والذي لديه قدرة منخفضة على استشعار الأحماض. تم جذب نسبة أقل بكثير من هذه البعوض إلى النايلون، لكن الحشرات لا تزال قادرة على التمييز بين الأقمشة التي تنتمي إلى مغناطيس البعوض.
يقول دي أوبالديا: “أعتقد أن هذا يعكس [حقيقة] أن البعوض يختار من يعضه بناءً على العديد من الروائح المنبعثة من جلدنا”. “إنه يعكس أيضاً التكرار في نظام حاسة الشم للبعوض: عندما يتعطل مسار أحد المستقبلات، لا يزال من الممكن اكتشاف الجزيئات ذات الصلة من خلال مسار مستقبل مختلف.”
وفقًا لـ دي أوبالديا، من غير الواضح سبب انجذاب البعوض إلى إنسان على آخر. وتقول: “يمكن أن تحصل إناث البعوض على بروتين دم جيد تماماً لدعم نمو البويضات من أي إنسان”.
يقول جورج كريستوفيدس من إمبريال كوليدج لندن: “هذا اكتشاف مهم يعد بإطلاق تطوير تدخلات محددة جديدة مثل تعديل البعوض وراثياً لمنعه من لدغ الناس ونقل المرض”.