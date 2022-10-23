هل ينجذب البعوض لرائحة أجسامنا؟

قد يكون بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض من غيرهم بسبب منتج ثانوي حمضي تصنعه بكتيريا الجلد‎.‎

طلبت ماريا إيلينا دي أوبالديا من جامعة روكفلر في نيويورك وزملاؤها من ثمانية أشخاص ارتداء أكمام مصنوعة من النايلون لمدة 6 ‏ساعات‎.‎

في سلسلة من التجارب، تم وضع حوامل النايلون التي يرتديها كل فرد في واحد من صندوقين، مع الصندوق الثاني الذي يحتوي على ‏قماش يرتديه مشارك آخر‎.‎

تم إرفاق صندوق ثالث عبر نفق للصندوقين. يحتوي هذا الصندوق على أنثى بعوضة‎ Aedes aegypti ‎، وهي حامل رئيسي للعدوى ‏مثل الحمى الصفراء وزيكا‎.‎

من خلال دراسة تركيبات النسيج المختلفة، حلل الباحثون أي الصندوقين يجذب المزيد من البعوض. كرروا التجربة على مدى عدة ‏أشهر لتحديد ما إذا كانت النتائج التي توصلوا إليها متسقة‎.‎

وجد الباحثون أن النايلون الذي يرتديه الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الأحماض الكربوكسيلية في رائحة أجسامهم كان ‏الأكثر جاذبية للحشرات، حيث أطلق على هؤلاء المشاركين “مغناطيس البعوض”. تنتج البكتيريا الموجودة على الجلد أحماض ‏كربوكسيلية كمنتج ثانوي لمادة أخرى ينتجها الجلد تسمى الزهم‎.‎

تلاحظ دي أوبالديا أن الفريق لم يصنف كل مادة كيميائية في روائح أجسام المشاركين، والتي تغلغلت في النايلون. كما تم ربط المواد ‏الكيميائية والعوامل الأخرى للجلد مثل درجة حرارة الجسم وزفير ثاني أكسيد الكربون بسلوك لدغ البعوض‎.‎

لسوء الحظ، قد لا يكون من الممكن تغيير كمية الأحماض الكربوكسيلية التي ننتجها في محاولة لتجنب التعرض للعض. تقول دي ‏أوبالديا: “قد تتأثر رائحة جلد الإنسان بالعوامل الوراثية وميكروبيوم الجلد ونظامنا الغذائي العام”. “من غير المحتمل أن يكون سببها ‏عوامل قصيرة المدى تتغير باستمرار، مثل ما يتناوله المرء على الغداء في يوم معين‎.”‎

تلعب بكتيريا الجلد دوراً رئيسياٍ في رائحة أجسامنا. من خلال العيش في عمق المسام، لا يمكن إزالة الميكروبات بسهولة ، كما تقول ‏دي أوبالديا. “حتى عندما نغسل سطح الجلد، فإنه سرعان ما يعاد ملؤه بميكروبات الجلد‎.”‎

في الجزء الثاني من البحث، كرر الفريق التجربة مع البعوض المعدل وراثياً والذي لديه قدرة منخفضة على استشعار الأحماض. تم ‏جذب نسبة أقل بكثير من هذه البعوض إلى النايلون، لكن الحشرات لا تزال قادرة على التمييز بين الأقمشة التي تنتمي إلى مغناطيس ‏البعوض‎.‎

يقول دي أوبالديا: “أعتقد أن هذا يعكس [حقيقة] أن البعوض يختار من يعضه بناءً على العديد من الروائح المنبعثة من جلدنا”. “إنه ‏يعكس أيضاً التكرار في نظام حاسة الشم للبعوض: عندما يتعطل مسار أحد المستقبلات، لا يزال من الممكن اكتشاف الجزيئات ذات ‏الصلة من خلال مسار مستقبل مختلف‎.”‎

وفقًا لـ دي أوبالديا، من غير الواضح سبب انجذاب البعوض إلى إنسان على آخر. وتقول: “يمكن أن تحصل إناث البعوض على بروتين ‏دم جيد تماماً لدعم نمو البويضات من أي إنسان‎”.‎

يقول جورج كريستوفيدس من إمبريال كوليدج لندن: “هذا اكتشاف مهم يعد بإطلاق تطوير تدخلات محددة جديدة مثل تعديل البعوض ‏وراثياً لمنعه من لدغ الناس ونقل المرض‎”.‎