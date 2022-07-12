الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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هل ينضمّ نجم وسط برشلونة الى صفوف الشياطين الحمر؟

منذ 26 ثانية
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

موقع kooora
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يصوّب مانشستر يونايتد تركيزه على اللاعب الهولندي “فرينكي دي يونج” لضمّه الى صفوف الشياطين الحمر.

وأغرى النادي الانكليزي، فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة، بشيء مميز للموافقة على الانتقال، خلال الصيف الجاري.

ويضع مانشستر يونايتد، دي يونج على رأس أولوياته، لتدعيم وسط الفريق في الموسم المقبل، خاصةً بعد رحيل الفرنسي “بول بوغبا”، هذا الصيف.

ومع ذلك، مازال النجم الهولندي متمسكًا بالبقاء في برشلونة، لرغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا، في حين سيشارك اليونايتد في اليوروبا ليج.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، يحاول مانشستر يونايتد إغراء دي يونج من أجل قبول اللعب في الفريق، والتنازل عن حلم المشاركة في دوري الأبطال في موسمه الأول على الأقل.

كما أشارت الصحيفة الى أن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في مانشستر يونايتد، جون مورتو وريتشارد أرنولد، سيسافران إلى برشلونة بدلا من مرافقة الفريق إلى تايلاند، للتفاوض مع دي يونج، وإخباره بأنه سيتم منحه قميصه المفضل رقم 21.

يُذكر أن الصحيفة ذاتها قد أكدت صباح الثلاثاء 12 تموز، أن البارسا واليونايتد اتفقا على أن القيمة الإجمالية للصفقة “85 مليون يورو بالمتغيرات”، لذا لا يتبقى سوى إقناع دي يونج بالانتقال إلى أولد ترافورد.

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