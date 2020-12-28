هل ينظم نيمار حفلا بحضور 500 شخص بمناسبة رأس السنة؟

أشيع منذ أيام بأن نجم نادي باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا ينظم حفلا سيضم ما لا يقل عن 500 شخص بمناسبة رأس السنة، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إقامته الحفل في فترة حساسة من انتشار الفيروس حول العالم.

لكن قالت وكالة ”فابريكا“، إن النجم البرازيلي نيمار سيقيم حفلا سيحضره نحو 150 شخصا، بمناسبة العام الجديد، لكن سيتم خلال الحفل مراعاة إجراءات صحية صارمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت تقارير تحدثت عن حضور 500 شخص من المشاهير للحفل، لكن الوكالة المسؤولة عن تنظيم الحفل نفت ذلك، وقالت إن العدد سيقتصر على 150 شخصا، وإن الحفل سيستمر لأكثر من يوم وسيقام في منطقة ”مانغاراتيبا“ الساحلية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ريو دي جانيرو.

وقالت ”فابريكا“ في بيان: ”الحدث سيلتزم بكافة القواعد الصحية التي حددتها الأجهزة العامة“.

وأوضحت أن الحفل مناسبة خاصة، وأنها حصلت على كافة التصاريح المطلوبة.

يشار إلى أن البرازيل سجلت نحو 7.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم، كما سجلت أكثر من 191 ألف وفاة.

وسجل نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي 9 أهداف وصنع 5 في 12 مباراة.