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هل يوجه ميسي الضربة القاضية لرونالدو الليلة؟

منذ 57 دقيقة

ميسي ورونالدو

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ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لعام 2021، والذي سيتم الكشف عنه الليلة الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا مسرح دو شاتليه.

ويتنافس 30 لاعبا على الفوز بالجائزة، التي عادت من جديد هذا العام، بعد توقفها اضطراريا العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وتضم قائمة المرشحين لحصد الجائزة الثنائي الأكثر تتويجا عبر التاريخ، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية في 6 مناسبات سابقة، أولها عام 2009، ومن ثم 2010 و2011 و2012، ثم 2015 وأخيرا 2019.

وحصل رونالدو على الجائزة في 2008، ثم غاب 5 سنوات، قبل العودة للفوز بها عامي 2013 و2014، ثم 2016 و2017.

وتزيد فرص ميسي أمام رونالدو في سباق نيل الجائزة هذا العام، خاصة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل.

كما توج ميسي بلقب كأس إسبانيا مع برشلونة، إضافة إلى جائزة البيتشيشي كهداف الدوري الإسباني.

أما رونالدو، فاكتفى بلقب كأس إيطاليا مع يوفنتوس، إضافة لفوزه بجائزة هداف الكالتشيو، بينما لم يحقق أي إنجاز يذكر مع منتخب بلاده.

وفي حال تتويج ميسي بالجائزة للمرة السابعة، فستكون بمثابة الضربة القاضية لغريمه التقليدي رونالدو، إذ سيتسع الفارق إلى جائزتين.

وفوز ميسي سيشكل مهمة شبه مستحيلة أمام النجم البرتغالي البالغ 36 عاما لمعادلة مرات الفوز بالكرة الذهبية، خاصة مع تقدم عمره، وظهور نجوم جدد على الساحة كمنافسين شرسين.

جدير بالذكر أن الحفل سينطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية وموسكو.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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