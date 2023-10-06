الجمعة 21 ربيع الأول 1445 ﻫ - 6 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

همس فكري لصوت بيروت إنترناشونال: أغنيتي "كتوم" هي الأقرب إلى قلبي

منذ ساعة واحدة
همس فكري

همس فكري

هنادي عيسى
A A A
طباعة المقال

أطلقت الفنانة همس فكري الفائزة بلقب “سعودي أيدول” للعام 2023 أغنيتها الجديدة “كتوم”، من ألحان عبد السلام ماجد وكلمات الكاتب محمد القاسمي، توزيع وإنتاج بلاتينوم ريكوردز. والأغنية هي الثانية في سياق الأعمال الخاصة بعد أغنية “تناساني” التي صدرت في شهر يوليو الماضي.

“كتوم”، أغنية معاصرة تتميز بلونها الطربي الرومانسي وتحاكي كلماتها الشخصية التي تتسّم بالكتمان، وتحرص على إخفاء مشاعرها وعدم البوح بما يعتمل في داخلها من أفراح وأحزان. هذا اللون الغنائي الذي يعبّر عن حالة البوح الوجداني للشخص الكتوم، قدّمته همس فكري بهويتها الطربيّة الخاصّة التي تميّزت من خلالها في مسيرتها الفنية.

وبمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة “كتوم”، قالت همس فكري: “هذه الأغنية هي الأقرب إلى قلبي ، وأنا متحمسة جداً لهذا العمل الذي تطلّب الكثير من التركيز على كل التفاصيل المواكبة للأغنية بدءاً من اختيار اللحن والكلمات، وصولاً إلى التوزيع وانتقاء الآلات الموسيقية المناسبة”.

وكانت همس فكري قد حلّت أخيراً ضيفة في برنامج” شقّة الملزّ”، الذي يعرض على منصة شاهد ويستعرض تجارب فنانين سعوديين، حيث قدمت مقطعاً من أغنيتها الجديدة “كتوم” ولاقت تفاعلاً ملحوظ.

    المزيد من منوعات

    مجندة تبلغ من العمر 19 عاما أقدمت على الانتحار
    مجندة بريطانية تنهي حياتها بعد عملية تحرش
    فيروز
    هل دخلت فيروز على خط الخلاف بين ورثة الأخوين رحباني؟
    الفنان المصري كريم عبد العزيز
    طبيبة أجنبية تنبأت بوفاة كريم عبد العزيز.. والأخير يعلق

    الأكثر قراءة

    المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
    أرقام غير صحيحة.. توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن مساعدات السوريين
    الكلية الحربية في حمص
    سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة
    إشكال في منطقة الدورة
    فيديو..إليكم تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة!