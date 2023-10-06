همس فكري لصوت بيروت إنترناشونال: أغنيتي "كتوم" هي الأقرب إلى قلبي

أطلقت الفنانة همس فكري الفائزة بلقب “سعودي أيدول” للعام 2023 أغنيتها الجديدة “كتوم”، من ألحان عبد السلام ماجد وكلمات الكاتب محمد القاسمي، توزيع وإنتاج بلاتينوم ريكوردز. والأغنية هي الثانية في سياق الأعمال الخاصة بعد أغنية “تناساني” التي صدرت في شهر يوليو الماضي.

“كتوم”، أغنية معاصرة تتميز بلونها الطربي الرومانسي وتحاكي كلماتها الشخصية التي تتسّم بالكتمان، وتحرص على إخفاء مشاعرها وعدم البوح بما يعتمل في داخلها من أفراح وأحزان. هذا اللون الغنائي الذي يعبّر عن حالة البوح الوجداني للشخص الكتوم، قدّمته همس فكري بهويتها الطربيّة الخاصّة التي تميّزت من خلالها في مسيرتها الفنية.

وبمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة “كتوم”، قالت همس فكري: “هذه الأغنية هي الأقرب إلى قلبي ، وأنا متحمسة جداً لهذا العمل الذي تطلّب الكثير من التركيز على كل التفاصيل المواكبة للأغنية بدءاً من اختيار اللحن والكلمات، وصولاً إلى التوزيع وانتقاء الآلات الموسيقية المناسبة”.

وكانت همس فكري قد حلّت أخيراً ضيفة في برنامج” شقّة الملزّ”، الذي يعرض على منصة شاهد ويستعرض تجارب فنانين سعوديين، حيث قدمت مقطعاً من أغنيتها الجديدة “كتوم” ولاقت تفاعلاً ملحوظ.