هنادي مهنا: أجيد الرقص كثيرا واتمنى تقديم دور "رقاصة"

كشفت الفنانة هنادي مهنا، العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية، والمهنية التي كانت ترغب في العمل بها قبل التمثيل.

وقالت هنادي مهنا في تصريحات تلفزيونية لها لو كنت راجل ليوم واحد كنت هعمل حاجات كتير أوي، كان المفروض اتسأل السؤال ده وأنا صغيرة، الولاد كانوا براحتهم بيخرجوا والبنات كانوا دايمًا لازم يروحوا بدري، كان نفسي أبقى ولد في يوم وأنا صغيرة عشان أروح البيت من غير مواعيد.

وكشفت الفنانة هنادي مهنا،عن المهنة التي كانت ترغب في العمل بها قبل التمثيل، موضحة: درست هندسة صوتية بسبب حبي للموسيقى، وكان نفسي أبقى DJ قبل التمثيل، أو العمل في أي مهنة متعلقة بمجال الغناء، ولو مكنتش ممثلة كنت هشتغل مدرسة أو طباخة.

ووصرحت الفنانة هنادي مهنا، عن الأدوار الذي تتمنى تقديمها، وهي أن تقوم بتجسيد دور “رقاصة”، حسب المخرج والسيناريو وقصة العمل، وأجيد الرقص كثيرًا، وحصلت على كورسات به.

هذا وقد أعربت هنادي مهنا عن سعادتها بـ تعاونها مع المخرج خالد الحلفاوي، في مسلسل مكتوب عليا، الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2022، وقالت في تصريحات لها: الشغل مع خالد الحلفاوي ممتع جدا لدرجة إني مش بحتاج أعرف الورق والدور، لأني متأكدة طالما هو موجود عمره ما هيطلع الممثل وحش.

يشار إلى أن هنادي، شاركت في الماراثون الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل مكتوب عليا، وحققت من خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العالم العربي، ودارت أحداثه حول جلال، الذي تغير مقابلة غريبة حياته عندما يستيقظ في اليوم التالي ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين، منهم: أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، أحمد فهمي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.