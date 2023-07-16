هنا الزاهد تكشف سبب عدم الإنجاب حتى الآن

كشفت الفنانة هنا الزاهد لأول مرة على سبب عدم إنجابها من الفنان أحمد فهمي حتى الآن.

وأوضحت هنا الزاهد في تصريحات تلفزيونية لها أنها منشغلة في الفترة الحالية بمستقبلها الفني وأن موضوع الإنجاب متروك لإرادة الله.

وعلى الرغم من إجابتها على السؤال إلا أن “هنا” أحرجت المذيع قائلة: “أنت محسسني إنك طنط اللي بتسأل إيه بقى؟”.

كما عبرت “هنا” عن حبها وامتنانها للجمهور الذي حاول الاطمئنان عليها بعد انتشار شائعات انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، إلى جانب انتشار أخبار عن خلافات بينها وبين شقيق زوجها الفنان كريم فهمي.

وقالت هنا الزاهد إنها لا تحب أن تنفي تلك النوعية من الأخبار لأن النفي يساعد على انتشار الشائعة بشكل أكبر. مؤكدة أنه في حالة حدوث أي شيء فمن المؤكد أنه سوف يتم إعلانه للجمهور، والجميع سيكون لديه علم بالخبر.

وأكدت الفنانة المصرية عن سعادتها الكبيرة بحب الجمهور لها، موضحة أنها لا تعرف كيف استطاعت دخول قلوب الجماهير، وأنهم سبب كل ما وصلت إليه.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

قالت الفنانة هنا الزاهد إن الأمر السيئ في العمل مع زوجها الفنان أحمد فهمي هو خوفها من أن تصدر تصرفات تضايقه. موضحة أنها في بعض الأحيان ممكن وسط تصوير المشهد لا تحب شكل شعرها أو المكياج فتطلب ماكياج فيكون رد فهمي عليها “ما خلاص بقي”، في حين أنه في حالة التعاون مع فنان آخر لا يكون هناك هذا القلق. وأكدت “هنا” أنها أثناء العمل لا تحب أن تضايق أحداً.

وقالت “هنا” في تصريحات لها إنها حينما تقرر المشاركة في عمل فهناك مثلث ثلاثي الأضلاع تهتم به قبل الموافقة على أي عمل، وهو السيناريو، المخرج، والمنتج. موضحة أنها وجدت الثلاثة أضلاع في فيلم مستر إكس الذي شاركت في بطولته مع الفنان أحمد فهمي زوجها ولذلك كانت سعيدة بالتجربة.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها هنأت الفنان تامر حسني على فيلمه الأخير “تاج” وأنها شاهدت الفيلم وظهر بصورة أفضل من التي كانت تتخيلها.