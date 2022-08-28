هند رستم تتصدر الترند بعد وفاتها بـ 11 عاما

تصدرت الفنانة هند رستم محركات البحث غوغل رغم وفاتها منذ 11 عامًا، بسبب معلومات جديدة تنشر لأول مرة عن والدها الذي كان يشغل منصب حكمدار بوليس السكة الحديدية.

لقبت الفنانة هند رستم بـ «نجمة الإغراء الأولى» و «مارلين مونرو الشرق» في مصر، ووصفها النقاد بأنها الأجرأ من بين فنانات جيلها، وقدمت أدوارًا مختلفة من بينها العشيقة، والمرأة التي تتمتع بشخصية قوية وغيرها من الأدوار التي قدمتها ببراعة.

والدها حسين محمد باشا صاحب فكرة الاستعانة بالكلاب البوليسية في كشف المخدرات، كان يشغل منصب حكمدار بوليس السكة الحديدية، له سيرة طيبة وصاحب أيادي بيضاء في مكافحة المخدرات وتجارتها في مصر.

تزوجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها «بسنت» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، بعدها تزوجت من الدكتور محمد فياض، وأعلنت اعتزالها الفن بعد زواجها منه وتفرغت للاهتمام بابنتها بسنت.

رحلت عنا الفنانة هند رستم في 8 أغسطس من عام 2011، لتكون بذلك الفنانة التي مثلت لأكثر من ثلاثين عاماً وشاركت في أكثر من 84 فيلماً.