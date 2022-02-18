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هند صبري “تبحث عن علا عبد الصبور” بعد الطلاق!

منذ 16 ساعة
هند صبري

هند صبري

هنادي عيسى
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بعد مرور ١٣ سنة على عرض مسلسل “عايزة اتجوز” قررت الممثلة هند صبري أن تقدم جزء ثان من هذا العمل لكن هذه المرة من خلال المنصة العالمية” نتفلكس”.

في الجزء الأول كانت ” علا عبد الصبور” وعلى مدار ثلاثين حلقة عرضت في شهر رمضان تبحث عن عريس نتيجة الضغط الإجتماعي الذي تعرضت له بعد تخرجها من الجامعة ووصولها إلى سن الثلاثين، وهكذا وعلى مدار شهر كامل بحثت هند صبري أو ” علا” عن زوج في سياق درامي كتبته غادة عبد العال. وبعد مرور السنوات عادت هند صبري كممثلة ومنتجة منفذة بجزء ثان يتألف من ست حلقات فقط بعنوان ” البحث عن علا” finding Ola ويعرض على نتفلكس.

وفي هذا الجزء غاب كل نجوم الجزء الأول وبقي منه فقط البطلة ووالدتها سوسن بدر وتم تبرير غياب الأب والجدة بالوفاة وسفر الشقيق للعمل في دبي.

إذا في هذا الجزء ” علا” تزوجت من طبيب نفسي وعاشت في منطقة سكنية راقية وأنجبت ولد وبنت وتخلت عن كل طموحاتها العملية من أجل إرضاء زوجها وحماتها لكن فجأة يقرر الزوج طلاقها مما يتسبب لها بصدمة عاطفية تحاول أن تتخطاها بالبحث عن إنشاء مشروع يساعدها بحياتها الجديدة، وفي كل حلقة يستمتع المشاهدين بضيوف شرف مثل يسرا، خالد النبوي، شيرين رضا، فتحي عبد الوهاب وغيرهم. الواضح في الجزء الثاني الذي تعرض لعدد من الانتقادات لأنه ابتعد عن أحوال حياة الطبقة الوسطى كما حال الجزء الأول كما أن علا عبد الصبور ورغم الطلاق بقيت تبحث عن رجل مناسب رغم نجاحها في مشروعها التجميلي.

لا شك أن الكاتبة مها الوزير بالتعاون مع غادة عبد العال أغفلتا جوانب عديدة من حياة المرأة المطلقة والتي تعاني الأمرين من نظرة المجتمع. لكن الإخراج كان مميزا فصورة المخرج هادي الباجوري ممتعة بدء من الشارة لكل تفاصيل الحلقات.

الديكورات جميلة والألوان ممتعة للنظر والأزياء أنيقة. في التمثيل تميزت هند صبري وسوسن بدر ومحمود الليثي وندى موسى، لكن هاني عادل الذي لعب دور زوج هند صبري لا يملك أدوات التمثيل وتعابيره واحدة. إذا هذا العمل مليء بالرسائل الإنسانية التي تمس مجتمعا عربيا وهي تتمحور هو علاقة البنت بأمها ذات العقلية الشرقية القديمة وتفاصيل الأم مع ولديها المراهقين.

“البحث عن علا” عمل درامي يستحق المتابعة وإنتاج أجزاء أخرى منه خاصة أن النهاية كانت مفتوحة حيث بقيت علا عبد الصبور وحدها في المركب وسط البحر ومعها قرار الاستمرار بحياتها.

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